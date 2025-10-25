大阪・読売テレビ制作の日本テレビ系全国ネットのニュース情報番組「サタデーＬＩＶＥニュースジグザグ」（土曜・前１１時５５分）が２５日、生放送され、２４日に番組で行った日本維新の会の遠藤敬・国対委員長とのインタビューをＶＴＲでオンエアした。「連日の舞台裏を初めてカメラの前で語った」とナレーションで紹介され、インタビューが始まった。―どういった経緯で連立成立に至ったのか。遠藤氏「公明党さんが