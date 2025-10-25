モデルで女優の桜田ひよりの唐突なラフショットに反応するファンが多くいる。桜田は肉球の絵文字を添えて、自然体な自撮りショットを公開。ふわふわのヘアスタイルとグレーのカーディガンが作り出す気取らない雰囲気で、鼻筋の通った横顔や、小首をかしげて微笑む上目遣いなどのショットをシェアした。この投稿にファンからは「天使超えてるやん…」「女神やないかい！」「ほんと言葉に表せないくらい可愛い」「めっちゃ癒さ