大阪・関西万博で屈指の人気を集めたイタリア館の名品が再び披露される特別展「天空のアトラスイタリア館の至宝」が25日、大阪市立美術館（大阪市天王寺区）で始まった。同展は、オンラインチケット（日時指定予約）が発売からわずか２日で売り切れる異例の事態となり、現在は、販売が休止されている。同館館長は「当日券の販売など今後の対応を検討中」とし、観覧希望者に対して同館のHPをこまめに確認するよう呼び掛けている