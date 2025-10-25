元ＨＫＴ４８のタレント・村重杏奈が２５日、都内で行われた「村重杏奈『ＶｉＶｉ』表紙記念会見」に登場した。ファッションやライフスタイルのトレンドを提供する女性向けファッション雑誌「ＶｉＶｉ」に、村重は２０２１年に初登場。以来、今までに９回掲載されたが、記念すべき１０回目となる１２月の特別版で表紙を飾ることになった。ファッション誌のカバーは初めてで、「やったー！うれしい！」と両手を突き上げ