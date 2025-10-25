※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2025年11月号からの転載です。この記事の画像を見る 結成翌年から大型フェスに多く出演し、3年目でついにメジャーデビューを果たしたトンボコープ。彼らは、結成当初から明確な目標を持っていた。でかそ：バンドを始めるときに、ドームツアーをするロックバンドになることを決めていたんです。まずは（林）龍之介の就職を諦めさせることを目標に頑張っていました（笑）。林：実際に就活の時期に