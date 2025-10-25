東京都港区の在日米国大使館近くの路上で刃物を持った男が逮捕された事件で、男が包丁やのこぎりなど計４本の刃物を所持していたことが警視庁幹部への取材でわかった。同庁幹部によると、男は住所・職業不詳の男（３８）。２４日午後２時半頃、港区虎ノ門の路上で、職務質問した警察官に包丁と果物ナイフを向けた公務執行妨害容疑で現行犯逮捕された。リュックサックからは、折りたたみ式ののこぎりとはさみも見つかった。調