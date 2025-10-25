女子1000メートルで滑走する高木美帆。1分14秒74で9連覇を果たした＝長野市エムウェーブスピードスケートの全日本距離別選手権第2日は25日、長野市エムウェーブで行われ、女子1000メートルは2022年北京冬季五輪金メダルの高木美帆（TOKIOインカラミ）が1分14秒74で9年連続9度目の制覇を果たした。この種目の優勝回数で小平奈緒の8度を上回り、単独最多となった。山田梨央（直富商事）が1分15秒15で2位となり、500メートルを制