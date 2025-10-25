■バレーボール大同生命SVリーグ女子NEC川崎 3ー2大阪MV（25日、川崎市・東急ドレッセとどろきアリーナ）開幕から5連勝と勢いに乗るNECレッドロケッツ川崎は前日にフルセットの末、勝利したSVリーグ初代女王・大阪マーヴェラスに3ー2（22ー25、17ー25、25ー18、26ー24、19ー17）で勝利し、開幕からの連勝を6に伸ばした。NEC川崎は第1セット、序盤で佐藤淑乃（23）のバックアタックなどで4連続得点を奪いリードした。しかし大阪