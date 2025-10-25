打力でドジャースを退けたブルージェイズナイン(C)Getty Images文字通りの大勝劇に地元も沸いた。現地時間10月24日に行われたワールドシリーズ第1戦で、ドジャースを本拠地で迎え撃ったブルージェイズは打線が爆発。大量11得点を挙げ、11-4で貴重の白星を飾った。【動画】このままでは終われない！大谷がWSでキャリア初のホームランを放ったシーン先手を取られる苦しい展開を攻撃陣が覆した。2点をリードされた4回にダルトン