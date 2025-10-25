2025年10月25日、サンフレッチェ広島がアウェーで横浜F・マリノスに０−３と完封負け。今季J１リーグで最少失点の守備陣はなぜ崩れたのか。試合後、守護神の大迫敬介は「１失点目がゲームを難しくした」とコメントしていた。０−０で迎えた12分、広島は大迫のキックミス（グラウンダーのパスが横浜FMの喜田拓也のところに行ってしまった）でピンチに陥った結果、植中朝日にミドルを決められた。「僕が蹴るのを見越して味方が前