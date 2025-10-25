10月22日、日本代表MFの堂安律が所属するフランクフルトはチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第３節で、遠藤航がプレーするプレミアリーグ王者リバプールとホームで対戦。26分にカウンターから先制点を挙げたものの、地力に勝る相手に次々とゴールを許し、１−５で完敗を喫した。この日、フランクフルトは本職ではないアンスガー・クナウフを１トップ、右シャドーに堂安、左シャドーにジャン＝マテオ・バオヤを起用し