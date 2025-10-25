FC東京は10月25日、ホームで行なわれたJ１第35節のファジアーノ岡山戦で、３−１の快勝。この試合に左サイドバックで先発したDF室屋成は試合後、ピッチで見せた立ち位置の工夫について明かした。岡山の守備的な布陣に対し、室屋は意図的なポジショニングで相手を困らせた。「相手の３トップが森重（真人）くんのところにもプレッシャーをかけながら高い位置に入ったら、ウイングバックが自分のところについてきていたので、そ