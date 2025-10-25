居酒屋や食卓で見慣れたビールは大麦から造られている。小麦のほうがよく扱われているのに、なぜなのか。植物学者の稲垣栄洋氏は「大麦からビールが製造されるのにはれっきとした理由がある。小麦よりも扱いにくいものの、それをクリアする珍しい特徴がある」という――。※本稿は、稲垣栄洋『うまい酒はどのようにできるのか』（SBクリエイティブ）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／taka4332※写真はイメージです -