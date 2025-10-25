元プロ野球選手の“デーブ大久保”こと大久保博元氏が、YouTubeチャンネル『デーブ大久保チャンネル』で23日に公開された動画に出演。米・スタンフォード大の佐々木麟太郎について語った。“デーブ大久保”こと大久保博元氏○佐々木麟太郎の実力に太鼓判23日のドラフト会議で、DeNAとソフトバンクが佐々木を1位指名。競合の末、ソフトバンクが交渉権を獲得した。デーブ氏は「(佐々木選手の指名は)びっくりしました」と率直な感想を