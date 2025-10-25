JAそお鹿児島で子どもたちに農業と食べ物の大切さを学んでもらう講座「あぐりスクール」が開かれました。JAそお鹿児島の「あぐりスクール」は、農作業や調理体験を通じて、小学生に「農業」や「食べ物の大切さ」を学んでもらおうと開かれています。「サツマイモ」をテーマに4回にわたって講座が開かれ、今年は今回が最後の開催となりました。25日は、ことし6月に植えたサツマイモの収穫が行われました。