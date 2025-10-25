プロバスケットボールりそなグループB1長崎ヴェルカは25日、アウェーで富山グラウジーズと対戦し、91-71で勝利しました。 ヴェルカは第1Qを2点ビハインドで終えますが、第2Qに逆転し、その後リードを20点まで広げ白星をあげました。 リーグ戦7連勝です。