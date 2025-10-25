スポーツを通じて心身ともに健康な子どもたちを育成しようというマラソン大会が山口県山口市で開かれました。今年で41回目を迎えたマルキュウ・S＆B杯ちびっ子健康マラソン大会には県の内外から836人の小学生が参加しました。き時折雨が降るあいにくの天候となりましたが、1,2年生用は1.5km、3,4年生用は2km、5,6年生用は3kmに設定された公園内のコースを子どもたちが元気よく駆け抜けていきました。Q大会どうでしたか