■全国の26日（日）の天気前線や低気圧の影響で、中国四国から北海道は、広い範囲で雨が降るでしょう。大気の状態が不安定になるため雷を伴う所があり、四国から関東の沿岸部や北海道では、激しく降る所がありそうです。大雨となる所もあり、土砂災害などに十分注意が必要です。九州や沖縄は、晴れ間が出るでしょう。朝の気温は25日より高い所が多く、北日本の冷え込みは緩みそうです。日中は、西日本や北陸で20℃以上の所が多く、