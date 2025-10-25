体操の世界選手権女子種目別の床運動で優勝し、日の丸を掲げる杉原愛子＝25日、ジャカルタ（共同）【ジャカルタ共同】体操の世界選手権最終日は25日、ジャカルタで種目別決勝が行われ、女子は26歳の杉原愛子（TRyAS）が13.833点の床運動で金メダルに輝いた。2017年、21年大会の村上茉愛に続く日本勢2人目の頂点。14.166点の平均台は銅メダルで、6年ぶり5度目の出場で初の表彰台に立った。床運動で岸里奈（戸田市SC）は5位。男