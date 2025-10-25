今回、Ray WEB編集部はバイトで焦った出来事について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公は出前配達員のバイトをしています。毎日同じ時間に注文をしてくるお客さんから注文が来ました。主人公は料理をとりにお店へ向かうと、料理の完成が遅れていてお届け予定時刻に間にあわなさそうになり…！？料理を遅れて届けることになった主人公。謝ったはいいものの、スグルさんは怒っている様子。このあと主人公はどうなるのでし