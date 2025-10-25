岐阜県郡上市のテーマパーク「ひるがの高原牧歌の里」で、秋恒例のハロウィーンイベントが開かれています。郡上市高鷲町「牧歌の里」のハロウィーンイベントでは、4歳以上から小学6年生までの子どもが全身仮装して訪れると、家族全員の入園料が無料になります。25日は忍者やアニメのキャラクターなど、思い思いの仮装をした子どもたちの姿が見られました。園内では農家から出品された117個