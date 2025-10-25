ホンダの世界初「新型“V3”エンジン」に期待大！2025年10月30日から11月9日にかけ、国内最大のモーターショー「JAPAN MOBILITY SHOW（ジャパンモビリティショー）2025」が開催されます。そこでクルマ好きのみならずバイク好きも気になるのが、2025年3月から4月にかけて大阪・東京・名古屋で開催された「モーターサイクルショー」でホンダが日本初公開した、世界初の「電動過給機付きV型3気筒エンジン」の続報です。【画像】超