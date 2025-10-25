◆欧州男子プロゴルフツアージェネシス選手権第３日（２５日、韓国・ウージョンヒルズＣＣ＝７３６７ヤード、パー７１）第３ラウンドが行われ、９位からスタートした桂川有人（国際スポーツ振興協会）は４バーディー、３ボギーの７０で回って通算６アンダーとし、首位と２打差の３位で最終日を迎える。４４位で出た松山英樹（ＬＥＸＵＳ）が６バーディー、２ボギーの６７をマーク。５アンダーの３打差７位に急浮上した。