◆陸上◇東海高校新人第１日（２５日・草薙総合運動場陸上競技場）男子１００メートル決勝で松下碩斗（静岡高１年）が初優勝を飾った。予選を１０秒５５（追い風２・２メートル）で１位通過すると、決勝では１０秒４６（同３・７メートル）をマーク。風に恵まれず、大会記録（１０秒５８）更新はならなかった。国スポ少年男子Ｂ１００メートルを制した実力は本物だった。肌寒く、時折、小雨が降るコンディションの中、スター