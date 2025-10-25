明治安田J3リーグ第33節が25日に行われ、17位のAC長野パルセイロはホームで最下位のアスルクラロ沼津と対戦しました。パルセイロは前半6分に自陣でボールを奪われ先制を許す展開となったものの、後半7分に近藤のシュートのこぼれ球を進が押し込み同点とします。さらに後半15分に安藤のクロスが相手のオウンゴールを誘い逆転に成功。勝ち点3を積み上げました。次節は11月2日、ホームで高知と対