全国高校サッカー選手権山形県大会の決勝戦が25日に天童市で行われ、山形明正が山形中央に2対1で逆転勝利し、2年ぶり2回目の頂点に輝きました。ことしの県高校総体の決勝と同じカードとなった山形明正と山形中央の決勝戦。試合は前半39分、青のユニホーム山形中央のコーナーキックはフォワード・山岸。ボールはネットに吸い込まれ、山形中央が先制。1対0で前半を折り返します。1点を追