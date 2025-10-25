◇女子ゴルフツアーNOBUTAGROUPマスターズGCレディース第3日（2025年10月25日兵庫県マスターズGC＝6562ヤード、パー72）第3ラウンドが行われ、12位から出た高橋彩華（27＝フリー）は5バーディー、1ボギーの68で回り、4位に順位を上げた。7番で10メートルのバーディーパットを沈めるなどパットが好調で、「ショットがあまり良くない中でも、パターでうまく伸ばせたのが良かった」と振り返った。今季は6月の宮里藍サ