◇第53回世界体操競技選手権大会（日本時間25日、ジャカルタ）世界体操競技選手権の男女種目別決勝が行われ、女子平均台の決勝に26歳のベテラン・杉原愛子選手が出場。自身6年ぶりの世界選手権で自身初の銅メダルを獲得しました。杉原選手は2022年に第一線を退くも、翌23年に復帰すると、その年の全日本種目別選手権の種目別ゆかで優勝。そして世界選手権2025代表選考を兼ねたNHK杯では、10年ぶり2度目優勝を果たし、世界選手権代