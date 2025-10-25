歌手の森山良子（77）が25日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜後2・28）にゲスト出演。デビューのきっかけを明かした。1967年、19歳でフォークシンガーとしてデビューした森山。ジャズシンガーになることを夢見ていたため、フォークは歌いたくなかったという。そんな中でも「レコード会社からいろいろとオファーをいただいて」と森山。「“私はフォークシンガーになるつもりありませんから”って逃げていたんですけれども、