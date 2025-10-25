メジャーリーグのワールドシリーズが開幕。連覇を目指すロサンゼルス・ドジャースは、大谷翔平選手（31）が初戦から豪快なホームランを放ちました。MLBワールドシリーズ、トロント・ブルージェイズとの第1戦敵地の大ブーイングにも負けない、はじける笑顔で登場した大谷選手。華やかなセレモニーと共に、ついに幕を開けた2年連続出場のワールドシリーズ。初回、自らのバットでチームに勢いをつけたい大谷選手の第1打席。大谷選手を