全国高校サッカー選手権県大会の決勝が行われ、秋田商業が4大会ぶりの優勝を果たしました。決勝は赤の秋田商業と青の明桜が対戦しました。両チーム得点がないまま迎えた後半15分。明桜が先制します。その後、同点に追いついた秋田商業は試合終了間際。逆転ゴールを決め、2対1で勝ちました。秋田商業は4大会ぶりの全国大会出場です。