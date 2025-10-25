40代のAさんが、元夫のBさんと離婚届を提出してから2年が経ちます。しかしふたりは今も同じ家で暮らしていました。高校生の娘の精神的な負担と、Aさんにすぐ家を出る経済的余裕がなかったことから、世間には離婚を隠し「同居人」として生活を続けてきたのです。週末には3人で食卓を囲むこともある、傍目には普通の家族でした。AさんとBさんはお互いの価値観の違いから離婚を選び、恋愛感情も消え失せています。しかし、誰よりもお