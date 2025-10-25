◆SMBC日本シリーズ2025第1戦ソフトバンク―阪神（25日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクは5年ぶりの日本一をかけて、本拠地で阪神を迎え撃つ。左脇腹痛で戦線を離れていた近藤健介が「4番指名打者」でスタメン復帰。今季の交流戦で阪神先発の村上頌樹から2安打を放った野村勇が三塁を守る。初戦の先発はリーグ最多勝の有原航平が務める。【ソフトバンクの阪神戦スタメン】1左柳田悠岐2中周東佑京3