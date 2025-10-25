◆みやざきフェニックス・リーグソフトバンク2―1阪神（25日、アイビー）ソフトバンクの安紱駿投手（23）が先発し、5回5安打1失点の力投を見せた。8月ごろまで140キロ台前半に落ちていた直球の出力を上げるため、フェニックス・リーグでは直球主体の投球を掲げている。5回に3本の単打を許して1点を先制されたものの、最速148キロの直球を中心に安定した投球を披露した。一方で三振はゼロ。「投球のテンポは途中まで