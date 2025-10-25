昨夜、山形県上山市で軽乗用車を運転中に自転車に乗った女性に衝突してけがをさせたにもかかわらず、その場を立ち去ったとして、けさ５６歳のアルバイト従業員の男がひき逃げなどの疑いで逮捕されました。 【写真を見る】自転車の女性に衝突し立ち去るアルバイト従業員の男(56)逮捕女性は転倒し顔に軽いケガ（山形・上山市） 過失運転傷害と道路交通法違反の疑いで逮捕されたのは、山形市七日町のアルバイト従業員の男です。