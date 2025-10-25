福岡県警飯塚署は25日、飯塚市で同日午前10時ごろ、個人の携帯に長野県警や兵庫県警の警察官をかたる男から不審電話が連続発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「逮捕した人物の自宅から、あなたのクレジットカードが出てきた。捜査に協力してほしいので名前、住所を教えてほしい」などという内容だった。