＜ジェネシス選手権3日目◇25日◇ウージョンヒルズCC（韓国）◇7367ヤード・パー71＞韓国開催のDPワールド（欧州）ツアーは第3ラウンドが終了した。〈写真〉松山英樹の最新スイングを分析体の使い方が真逆になっていた！日本勢は4人が出場。初日に「73」の81位と出遅れた松山英樹が、2日目に「68」をマークし44位に浮上。そして、この日も6バーディ・2ボギーの「67」とスコアを伸ばし、トータル5アンダー・7位タイに急浮上した