H3ロケットの7号機は26日の打ち上げに向けて準備が順調に進められています。H3ロケット7号機は26日午前9時0分15秒に種子島宇宙センターから打ち上げられます。JAXAによりますと26日の打ち上げに向けた準備は順調に進んでいて、このあと午後6時から機体が発射地点まで移動する予定です。また天候も今のところ打ち上げに支障ないということです。H3ロケット7号機には国際宇宙ステーションISSに物資を運ぶ新型の