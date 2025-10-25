25日、伊佐市では「伊佐新米まつり」が開かれ、多くの人で賑わいました。秋の稲刈りシーズンを迎え、新米が出そろうこの時期に合わせて毎年開かれている、「伊佐新米まつり」。25日から、伊佐市内の農産物の直売所で行われています。市価より安く新米を買えるとあって、多くの人で賑わっていました。（訪れた人）「伊佐米すごくおいしくて好きなので新しいお米が出るということで楽しみにしてきた。家族に買ったり親戚