◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３５節ＦＣ東京３―１岡山（２５日・味スタ）日本代表・森保一監督が試合視察後、報道陣に対応した。オランダリーグで９戦１１発と絶好調で得点ランク首位を独走する日本代表ＦＷ上田綺世（フェイエノールト）を改めて絶賛。「うれしい限りですね」と表情を緩ませ、「オランダリーグの得点王を目指して、これからも得点を量産してほしい」と期待した。さらに指揮官は「攻撃の部分の精度も上がってい