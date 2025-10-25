６月に第２子を出産したモデルで女優の朝比奈彩がスタイル抜群のプライベートショットを公開した。２５日までに自身のインスタグラムを更新。「たまにはカジュアルもこの写真は寒くなる前に撮った写真」とつづり、写真をアップ。白のシースルーの編みトップスに、抜群のスタイルが際立つデニム姿を披露した。続けて「最近急に寒くなったので、みなさん体調にはくれぐれも気をつけてください」とファンを気遣い、投稿を締め