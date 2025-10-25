来年4月に再編統合される小諸商業高校と小諸高校の創立120周年を記念した式典が25日、開かれました。小諸市で開かれた創立120周年記念式典。小諸商業高校と小諸高校の在校生や卒業生など約600人が出席し、これまでの歩みを振り返りました。元々1つの学校だった小諸商業高校と小諸高校。来年4月に再編統合され、小諸義塾高校（仮称）として開校します。塩川秀忠実行委員長「地域に根差しつつこれまでと同様に世界へと羽ばたく人材