クマによる地鶏の食害が相次いだ山形県小国町で24日に駆除されたクマの胃の中から地鶏の羽根などが見つかりました。このクマが地鶏を襲ったとみられています。小国町小玉川の民宿では22日から23日にかけて「やまがた地鶏」の親鳥およそ150羽がクマに襲われる被害が発生しました。24日朝、民宿の周辺で体長およそ1.2メートルのメスのクマ1頭が箱わなにかかり、その後、駆除されました。町の猟友会が胃の内容物を調べたところ