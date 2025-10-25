寄贈した相撲場での出張稽古で笑顔を見せる伊勢ケ浜親方（左から2人目）＝25日、横浜市大相撲の伊勢ケ浜部屋が25日、師匠の伊勢ケ浜親方（元横綱照ノ富士）が今年2月に寄贈した横浜市内の相撲場で出張稽古を行った。未経験者を含む小中学生の男女約60人が参加し、同親方は「天気が悪い中でもこれだけの方々に来てもらった。1回目のイベントとしては良かったのではないか」と手応えを示した。伯桜鵬、熱海富士、尊富士の関取衆