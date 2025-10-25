元乃木坂４６で俳優の山下美月が２５日、都内で行われた映画「愚か者の身分」の公開記念舞台あいさつに主演の北村匠海、共演の綾野剛、林裕太と出席した。山下はデコルテや美背中があらわとなり美スタイルが際立つ大胆な衣装姿。腕には、光り輝くブレスレットを身に付け、華やかに登場した。今作は「戸籍売買」などの闇ビジネスに身を置く若者たちの逃走劇を描いた作品で、歌舞伎町でも撮影を敢行。山下はとあるシーンのリハ