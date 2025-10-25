２５日のフジテレビ「教えて！山レーザー」は、超若見え芸能人をゲストにアンチエイジング法がクロストークされた。女優の二階堂ふみと結婚したばかりのカズレーザーは「全然、健康系はやってない！」と説明。至福の時間を明かした。「一番の幸せは」と切り出し「１人でビジネスホテル行って、１人で部屋にピザ取って、ベッドに横たわりながらワイン飲んで、ピザ食う。これやりながら、でっかい画面で宝塚みる。これマジで最