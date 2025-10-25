かっぱ寿司は、2025年10月23日に一部商品の価格を改定しました。おすすめチョイスでお得においしい組み合わせ10月23日から、人気ネタ「ほたて」や「赤えび」は50円オフ、「9種の海鮮丼」は100円オフのうれしい価格に。スタッフおすすめの組み合わせ「おすすめチョイス」では、気分に合わせてお得においしく楽しむことができます。かっぱ寿司スタッフのおすすめチョイス・かっぱ寿司スタッフのおすすめ赤えび塩炙り1貫、甘海老にぎ