Snow Manによるトラベルドキュメンタリー番組『旅するSnow Man - Traveling with Snow Man -』（日本テレビ系）のエピソード9が、10月26日16時25分より放送される。 （関連：【画像あり】ラウール＆渡辺翔太が宮城へ、『旅するSnow Man』エピソード9場面カット） 今回は、Snow Manのラウールと渡辺翔太に加え、“10番目のメンバー”としてAI風ロボ タビィが宮城を巡る旅をオンエア。旅