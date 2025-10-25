【外食業界のリアル・25】生成AIが業務やフロー、ビジネスの在り方までを変えつつあるが、外食業界にもその波は押し寄せている。誰もが簡単に画像や動画、文章が作れてしまう便利さがある一方、実際の店舗やメニューとの乖離はクレームやトラブルにもつながりかねない危険性を孕んでいる。今回は、生成AIと外食業界のクリエイティブについて語りたい。●外食業界と生成AIの今コロナ禍を経て、飲食業界は活気を取り戻し、新規集客