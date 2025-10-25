2025年10月25日、17位の横浜F・マリノスが本拠地の日産スタジアムでサンフレッチェ広島に３−０と完封勝利。12分に植中朝日のミドルで先制すると、終盤の86分に天野純のPKで加点し、後半アディショナルタイム（90＋１分）にジェイソン・キニョーネスのヘッド弾でダメを押した。これで、同日、柏レイソルに０−２と敗れた18位の横浜FCとの勝点差は５に広がった。ラスト３試合で、横浜FMの選手はこの勝点差をどう感じているのか